В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

Пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области заявила об отмене режима угрозы атаки беспилотников в регионе.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» с сохранением жёлтого уровня «Воздушная опасность» для всей территории Липецкой области», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области заявила, что режим опасности БПЛА распространили на всю территорию региона.

Также СМИ писали, что порядка десяти взрывов было зафиксировано над Липецкой областью и самим Липецком.