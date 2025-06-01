Стало известно о первой массовой атаке Сибири БПЛА

Жители Усолья-Сибирского Иркутской области заявили о массовой атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как стало известно изданию Baza, это может быть первым случаем, когда дроны долетели до Сибири. Подробности приводятся в Telegram-канале.
Россияне поделились кадрами пролетов устройств в небе. Власти Иркутской области никаких комментариев по этому поводу не давали.
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Еще раньше жители города Оленегорск Мурманской области рассказали об атаке беспилотниками, вылетевшими из фуры, которая была припаркована у местной заправки. Власти российского региона эту информацию не подтверждали.
Горожане делились, что слышали звуки взрывов и видели пожар.
До этого украинские беспилотники атаковали Рыльск в Курской области. Информации о пострадавших тогда не поступало.