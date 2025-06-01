Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых действуют наемники из Колумбии и Японии, совершили попытку прорыва в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

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По его данным, об участии японских и колумбийских наемников на теткинском и глушковском направлениях стало известно от украинского военного, захваченного в плен представителями группировкой войск «Север».

Пленный из ВСУ рассказал о преступном приказе командования

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область.