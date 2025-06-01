Под ракетный удар ВС России в учебном центре ВСУ попали более 70 военных

ВС России нанесли ракетный удар по учебному центру Сухопутных войск ВСУ. Как сообщает канал "Украина.ру", в результате атаки погибли 12 военнослужащих, более 60 получили ранения.

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О поражении военного объекта официально заявили в Сухопутных войсках Украины. В отчете говорится, что построений во время удара не проводилось, после сигнала воздушной тревоги все военнослужащие находились в укрытиях.

Сейчас создана комиссия, которая проводит служебное расследование ЧП. Где именно располагался учебный центр, не уточняется.

Напомним, 1 июня ВКС России поразили управляемой ракетой X-35 вражеский пункт БПЛА в Сумской области. Были уничтожены пункт управления БПЛА, три антенно-мачтовых устройства и семь операторов.