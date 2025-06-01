Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по палаточному лагерю ВСУ на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области.

Уточняется, что в палаточном лагере в районе населённого пункта Гвардейское располагались военные из 158-й ОМБр и 33-й ОМБр ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска нанесли удар по пункту запуска украинских беспилотников дальнего действия на аэродроме в Чугуеве Харьковской области.