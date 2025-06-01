Общие потери боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки составили 1 440 военных, сообщили в Минобороны России.

Как следует из сводки ведомства, в зоне действия группировки войск «Север» противник потерял более 200 боевиков.

В зоне ответственности «Запада» ВСУ лишились до 210 военных, «Юга» — до 280, «Центра» — более 510, «Востока» — до 155 и «Днепра» — свыше 85 военнослужащих.

ВС России также освободили населённый пункт Алексеевка в Сумской области.