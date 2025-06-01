"Разнесли учебную часть": Сухопуные войска ВСУ сообщили о ракетном ударе

Сухопутные войска ВСУ сообщили в социальных сетях, что 1 июня был нанесен ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений. В сообщении говорится, что есть погибшие и раненые украинские военнослужащие.

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В районе какого населенного пункта был нанесен удар не раскрывается.

"Никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось", - утверждают в ВСУ.

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Там отметили, что большинство личного состава успело добраться до укрытий после объявления сигнала воздушной тревоги. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.

При этом командование Сухопутных войск ВСУ создало специальную комиссию, которая должна расследовать причины "утраты личного состава". Назначено служебное расследование.