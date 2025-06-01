Пункт управления БПЛА ВСУ у Воронежа уничтожен ракетой Х-35

ВКС России уничтожили управляемой ракетой Х-35 украинский пункт управления БПЛА у поселка Воронеж Сумской области.

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"Отсюда корректировались полеты дальних беспилотников самолетного типа", - сообщила "Изнанка".

По предварительным данным, уничтожены мобильный пункт управления БПЛА, три антенно-мачтовых устройства и семь операторов.

Пункт управления был спрятан на задворках фермы.

Практически одновременно две ракеты "Искандер" прилетели на стартовые позиции дальних дронов в Сумской и Харьковской областях. Дроны отсюда атаковали Рыльск и другие города Курской области.