Пункт управления БПЛА ВСУ у Воронежа уничтожен ракетой Х-35
ВКС России уничтожили управляемой ракетой Х-35 украинский пункт управления БПЛА у поселка Воронеж Сумской области.
"Отсюда корректировались полеты дальних беспилотников самолетного типа", - сообщила "Изнанка".
По предварительным данным, уничтожены мобильный пункт управления БПЛА, три антенно-мачтовых устройства и семь операторов.
Пункт управления был спрятан на задворках фермы.
Практически одновременно две ракеты "Искандер" прилетели на стартовые позиции дальних дронов в Сумской и Харьковской областях. Дроны отсюда атаковали Рыльск и другие города Курской области.