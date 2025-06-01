"Искандер" уничтожил расчеты БПЛА, атаковавших Рыльск

Два ракеты ОТРК "Искандер" уничтожили стартовые позиции дальних БПЛА самолетного типа в Сумской и Харьковской областях.

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Дроны запускали с аэродромов. В Сумской области - с заброшенной и заросшей травой площадки у города Кровелец (для беспилотников там привели в порядок участок ВПП). В харьковском Чугуеве - с разбитого аэродрома местного авиаучилища.

"Отследили приезд нескольких групп. Как только они плотно засели за работу, по ним прилетела ракета. По итогу ни один из операторов не смог выйти из машин, а запущенные беспилотники попадали на территории Украины", - приводит "Изнанка" слова представителя команды ВС РФ, работавшей по Сумской области.

На аэродроме у Кровельца сработала ракета с воздушным подрывом кассетной боеголовки. Она накрыла солидную площадь. После прилета началась детонация боекомплектов дронов.

Здесь были уничтожены два мобильных пункта управления БПЛА, две пусковых установки, порядка 15 дронов и десяток их операторов.

Именно отсюда ВСУ атаковали беспилотниками Рыльск и другие населенные пункты Курской области, добавил "Северный ветер".