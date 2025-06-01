СМИ: Россия принесла военную удачу КНДР

Северная Корея смогла провести масштабную модернизацию своей армии благодаря военному сотрудничеству с Россией, несмотря на действующие международные санкции. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Долгое время считалось, что Северная Корея, парализованная международными санкциями, стихийными бедствиями и пандемией коронавируса, не могла модернизировать свою дряхлую армию советских времен, потому что у нее не было денег, топлива, запасных частей и необходимых технологий. Конфликт России и Украины принес главе КНДР Ким Чен Ыну военную удачу. Это дало Северной Корее возможность испытать свое оружие и войска», — говорится в материале The New York Times.

По данным издания, оборонная промышленность КНДР сейчас переживает подъем из-за высокого спроса России на артиллерийские снаряды и ракеты северокорейского производства. Также отмечается, что сотрудничество с Россией дало возможность северокорейским военным испытать новые образцы оружия в реальных условиях.

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В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов официально подтвердил участие северокорейских военнослужащих в операциях по освобождению Курской области, где они были оснащены современным российским вооружением и экипировкой. Ввод войск КНДР был осуществлен на основании соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.