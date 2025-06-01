Солдаты ВСУ начали чаще сдаваться в плен благодаря близким из России

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время начали чаще сдаваться в плен благодаря обращениям родственников, которые живут в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Однако бывают случаи, когда родные играют значимую роль в спасении жизни украинского военнослужащего. Все первичное общение идет именно через них, а мы выходим на связь с вэсэушником лишь за несколько часов до сдачи в плен», — рассказа информатор.

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