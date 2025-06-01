ВСУ минируют Часов Яр, чтобы не дать своим бойцам отступить

Украинские войска активно минируют территорию города Часов Яр и его окрестности в попытке остановить продвижение российских сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

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По его данным, минирование проводится не только на подступах к городу, но и в районах, где находятся сами украинские военнослужащие. Эксперт утверждает, что таким образом украинское командование пытается не только замедлить наступление российской армии, но и предотвратить отступление своих бойцов, фактически оставляя их без возможности покинуть позиции.

Марочко также отметил, что для дистанционного минирования ВСУ используют беспилотные летательные аппараты. Для этого, по его словам, были выделены специальные расчёты с дронами, которые устанавливают мины удалённо. По мнению эксперта, подобная тактика создает дополнительные угрозы как для наступающих, так и для самих украинских военных. Военный блогер Юрий Подоляка заявлял, что контроль над Часовым Яром позволит усилить наступление российской армии на Константиновку.