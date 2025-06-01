Украинские войска за первые пять месяцев текущего года в боях с армией России потеряли более 220 тыс. человек убитыми и ранеными.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на подсчёты данных, которые регулярно предоставляет Министерство обороны России.

Так, в боях с группировкой «Центр» ВСУ за указанный срок потеряли примерно 69,2 тыс. боевиков, в зоне «Севера» — около 42,9 тыс. военных, «Запада» — 40,5 тыс. военных, «Юга» — 36,6 тыс. военных, «Востока» — 23,9 тыс. военных, «Днепра» — 10,6 тыс. военных.

Ранее стало известно, что на территории Сумской области 103-я бригада теробороны украинских войск несёт значительные потери. Об этом сообщило РИА Новости.

Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области.