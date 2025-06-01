Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников в Тульской области

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

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"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в 5:56 по московскому времени.

Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".