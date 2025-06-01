Минобороны: расчет системы "Земледелие" сорвал ротацию ВСУ

Расчет инженерной системы "Земледелие" Северной группировки войск провел дистанционное минирование тылового района ВСУ, тем самым сорвав ротацию украинских подразделений.

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Север" с помощью инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на харьковском направлении в зоне проведения СВО, тем самым сорвав ротацию подразделений противника", - рассказали в ведомстве.

Получив координаты размещения личного состава и военной техники ВСУ, отметили в министерстве, расчет "Земледелия" выдвинулся к месту выполнения задачи. Заняв огневую позицию, военнослужащие навели инженерную систему и произвели залп 122-мм боеприпасов, "тем самым способствовали срыву ротации подразделений ВСУ".