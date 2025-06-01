Российские военнослужащие в Ступочках Донецкой народной республики захватили почти все важные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об успехах российской армии на этом направлении Андрей Марочко.

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«Серьезное продвижение в данном населенном пункте. Мы захватили там практически все стратегически важные объекты, и сейчас идет зачистка окрестностей», — сообщил эксперт.

Марочко отметил, что ВСУ не оставляют попыток контратаковать в надежде вернуть утраченные позиции, однако сделать этого им не удается. Именно по этой причине необходимо зачистить окрестности, добавил он.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что бойцы ВСУ, понеся большие потери, пустились в бегство из Кондрашовки в Харьковской области, занятой российскими военнослужащими.