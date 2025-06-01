В оккупированном ВСУ Запорожье раздались взрывы

В городе Запорожье, который находится под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), раздалось несколько взрывов. Об этом в беседе с Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, помимо взрывов жители также сообщают о звуках стрельбы из оружия. Как объяснил Рогов, это, вероятнее всего, работа систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Чиновник напомнил, что мобильные группы ПВО ВСУ расположены в плотной жилой застройке.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление на запорожском направлении.