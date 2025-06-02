Германия станет участницей украинского конфликта, если будет поставлять киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. На это указал журналист Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS.

Как заметил он, Украине не хватает технологических возможностей для самостоятельного управления Taurus.

«Поэтому иностранную помощь Германии Украине можно рассматривать как форму прямого участия в конфликте против России», — подчеркнул журналист.

По его мнению, если Германия будет оказывать военную помощь Украине, Россия вправе принять ответные меры, в том числе ударить по местам производства этих ракет в ФРГ.

Журналист Фуад Сафаров в статье для DikGAZETE также выразил мнение о том, что поставка Германией ракет на Украину сделает её участницей конфликта.