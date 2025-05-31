Комитет штабов Североатлантического альянса (НАТО) готовил вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область более полугода. Об этом в субботу, 31 мая, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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— Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов, — рассказал Алаудинов.

Он добавил, что иностранные бойцы тренировались в Англии и других странах, входящих в блок.

Российский генерал подчеркнул, что противник вновь попытался «доказать, что он что-то может», и снова потерпел поражение. По словам военнослужащего, украинские войска вряд ли смогут «даже восстановиться от этих потерь», передает РИА Новости.

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28 апреля депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что поражение ВСУ в Курской области стало началом капитуляции киевского режима. Парламентарий напомнил, что ранее охарактеризовал украинскую операцию как «авантюру» президента страны Владимира Зеленского и назвал ее бессмысленной и кровопролитной, однако на него «объявили охоту».