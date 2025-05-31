Пентагон опубликовал совместное заявление глав МО Австралии, Японии, Филиппин и США

Главы оборонных ведомств Австралии, США, Филиппин и Японии выразили обеспокоенность поведением Китая в Южно-Китайском море. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространила пресс-служба Пентагона.

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«Главы оборонных ведомств выразили неизменную серьезную озабоченность дестабилизирующими действиями Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и любыми односторонними попытками изменить статус-кво с помощью силы или принуждения», — говорится в совместном заявлении.

Главы военных ведомств также подтвердили свою серьезную озабоченность поведением Китая в Южно-Китайском море в отношении Филиппин и других стран, а также подчеркнули важность мирного урегулирования споров.

Среди прочего в заявлении указано, что прошедшая встреча глав указанных оборонных ведомств стала четвертой. Первая встреча в таком формате состоялась в июне 2023 года.

До этого Пекин обвинил Манилу в нарушении суверенитета из-за высадки филиппинских граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море. По словам официального представителя управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюня, против них были «приняты меры в соответствии с законом».

Кроме того, китайским военным удалось 5 мая предотвратить заход филиппинского сторожевого катера в акваторию острова Хуанъянь (риф Скарборо), являющегося предметом территориального спора между Пекином и Манилой.