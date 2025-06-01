Военный раскрыл тактику ВСУ под Работино

Украинские военные под Работино в Запорожской области стараются не выходить из укрытий, оборонясь при помощи беспилотников, заявил РИА Новости российский боец с позывным Немец.

© Lenta.ru

«Живого движения очень мало. Перемещаются они слабенько», — сказал он, добавив, что «ближнего боя практически нет». Военный отметил, что украинские беспилотники охотятся за броневиками, или же их отправляют, когда «парни работают на позициях».

Ранее военный с позывным Скрипач заявил, что российские военнослужащие продолжают наступление в Запорожской области. По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются удерживать свои позиции и опорные пункты, но удары артиллерии России вынуждают их отступать.