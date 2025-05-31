Провидцами предсказана крупная война в Европе в 2025 году

Издание Daily Mail сообщает о тревожных предсказаниях четырех известных провидцев, которые независимо друг от друга предрекли масштабный военный конфликт в Европе в 2025 году.

Среди тех, кто сделал такие прогнозы, — болгарская ясновидящая Ванга, французский астролог Нострадамус, бразильский экстрасенс Атос Саломе и британский гипнотерапевт Николас Ауджула.

Ванга, известная точными предсказаниями терактов 11 сентября и смерти принцессы Дианы, называла грядущий конфликт «началом гибели человечества». Нострадамус в своих трудах предупреждал о жестоких войнах, которые затронут Великобританию и всю Европу. Атос Саломе, предсказавший пандемию COVID-19 и глобальные кризисы, заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны, где технологии и кибервойны сыграют ключевую роль. Николас Ауджула добавил, что 2025 год станет временем «отсутствия сострадания» и роста насилия на религиозной и национальной почве.

Эти прогнозы вызвали широкий резонанс в Европе, где уже наблюдается рост геополитической напряженности. Хотя многие относятся к подобным предсказаниям скептически, совпадения в пророчествах разных мистиков заставляют задуматься о возможных рисках.

Власти пока не комментируют эти сообщения, но эксперты призывают внимательно следить за развитием международной обстановки.