В ФРГ предупредили о рисках из-за учений РФ и НАТО в Балтийском море

Россия и Североатлантический альянс планируют провести учения в Балтийском море в одно и тоже время. Это может привести к неприятным инцидентам и провокациям, пишет Bild.

Автор статьи отметил, что на следующей неделе альянс начнет свои традиционные военно-морские учения Baltops. Он добавил, что НАТО проводит их в начале июня уже более 50 лет.

«Но на этот раз флот альянса будет не один. [Президент России] Владимир Путин тоже отправляет свой флот на учения — на месяц раньше обычного. В них примут участие 20 российских кораблей. Флоты могут опасно сблизиться», — заметил аналитик.

Старший научный сотрудник CASSIS (аналитический центр Боннского университета), а также офицер запаса ВМС Германии Мориц Браке отметил, в свою очередь, что «русские ведут себя очень агрессивно. То, что происходит в Балтийском море, всегда несёт в себе риск перерастания в более острую эскалацию».

По мнению Браке, шансы на атаку со стороны России невелики, но российский флот может преградить путь кораблям НАТО и остановить их, а российские самолёты могут намеренно пролетать над кораблями альянса.

«Речь идёт о проверке бдительности: как быстро отреагирует НАТО?» — уточнил эксперт.

Кроме того, заметил старший научный сотрудник, Москва, отправив войска на маневры, желает показать НАТО, что считает альянс «слабым, уязвимым».

Ранее сообщалось, что на Балтике уже состоялись российские противолодочные учения. Моряки отработали навыки поиска и уничтожения подлодки условного противника.