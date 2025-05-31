На Украине царит паника, общество предчувствует «горький конец». Военные пытаются набрать рекрутов, но их не хватает, а в интернете все чаще появляются видео с «ловцами людей». Об этом сообщает немецкая Berliner Zeitung.

Издание пишет, что на Украине «в настоящее время разыгрываются драматические сцены». В стране «нарастает паника», а страх перед неминуемым военным поражением все ближе. Дела на фронте у Покровска, Орехова и Сум все хуже, ряды бойцов заметно редеют, «пополнения» не хватает.

В тылу ситуация также плачевна: «от былой сплоченности украинского народа мало что осталось».

«Лишь немногие мужчины по–прежнему идут добровольцами в армию, потому что страна устала от войны. Постоянно циркулируют видеозаписи с так называемыми «ловцами людей» — так на Украине называют мужчин, которые целенаправленно забирают молодых людей на улице и силой затаскивают их в вербовочные пункты», — пишет Berliner Zeitung.

Издание пишет, что даже украинские националисты, еще недавно говорившие об «окончательной победе Украины», адаптировали свой нарратив — сейчас они говорят, что Украине скоро грозит горький конец. Тем не менее, «они подчеркивают, что хотят сражаться до последнего человека».

«В этом проявляется дилемма, с которой в настоящее время сталкиваются политики, военное руководство и общество: что, если действительно будет заключен мир — в какой бы форме он ни был заключен? Как это можно объяснить тем, кто месяцами сражался, страдал и рисковал своей жизнью на передовой?» — заключает издание.

Отмечается, что ближайшие дни могут «окончательно решить судьбу Украины».