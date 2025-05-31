В Британии заговорили о разработке ядерного оружия для Украины

Полковник британской армии Ричард Кэмп заявил, что Украине нужно помочь разработать собственное ядерное оружие. По словам военного, помочь в этом должна Великобритания.

Кэмп заявил на форуме Black Sea Security Forum в Одессе, что эту идею можно реализовать в рамках договора о стратегическом партнерстве.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно призывал к поставкам или разработке ядерного оружия для Украины. Но украинские власти после этих заявлений не раз уточняли, что у Киева нет планов по разработке атомной бомбы.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко на этом же форуме заявил, что Украина готова воевать до тех пор, пока не потеряет юг страны. По мнению нардепа, у Киева есть шансы вернуть все территории, пока есть Одесса, Николаев, Херсон и выход к морю.