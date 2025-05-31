На Украине заявили о присоединении к «военному Wi-Fi» НАТО

Украина присоединилась к военному интерфейсу CRC (CSI), который часто называют «военный Wi-Fi» НАТО. Об этом сообщила замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко, чьи слова приводит Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Подключение позволит обмениваться данными через Link-16. Он будет передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию в режиме реального времени от разведки НАТО.

Сама система связи будет распространяться не только на истребители F-16, но и самолеты Mirage 2000, системы Patriot и другую западную технику.

Ранее The National Interest заявил, что поставленные из США многоцелевые истребители F-16 не смогли переломить ход конфликта на Украине. По мнению авторов издания, Киев надеялся, что американские истребители дадут украинским силам преимущество в воздухе над Россией.