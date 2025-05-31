Украинские истребители смогут пользоваться "военным Wi-Fi" НАТО

Украинские военные самолеты получат возможность пользоваться системами связи и управления, так называемым военным Wi-Fi НАТО. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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"Подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО - системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI), - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 - "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot)".

По ее словам, CSI используют большинство стран НАТО, "поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами".

26 мая министерство обороны Нидерландов сообщило, что направило Украине последние из обещанных 24 истребителей F-16. В феврале министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о передаче Киеву нескольких истребителей Mirage 2000. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь может идти не более чем о шести машинах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что зарубежные истребители не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".