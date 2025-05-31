Сырский сделал заявление о российском наступлении

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что российская армия начала наступление на запорожском направлении. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источники.

Военачальник отметил, что на запорожском направлении отмечается значительная активизация.

По его данным, ВС РФ российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском, Торецком, Лиманском и Новопавловском направлениях, а также на приграничных районах Сумской области.

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Ранее The New York Times сообщила, что российские военные начали летнее наступление на Украине. Журналисты заметили, что в этом году войска продвигаются крайне быстрыми темпами.

По мнению аналитиков, россияне воспользовались зимним затишьем, нарастили резервы военной техники и боеприпасов, укрепили боевые коммуникации и отточили тактику и технические возможности ударных беспилотников.