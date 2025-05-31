Офицер связи ВС РФ раскрыл, какие средства НАТО поставляет Киеву

Страны Североатлантического альянса поставляют ВСУ для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД), лишенные идентификаторов, рассказал офицер связи группировки «Днепр». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, противник в основном использует Starlink — системы спутниковой связи, радиостанции типа Harris, системы БШПД.

«Но они в основном без идентификации. То есть какие-то комплекты, может быть, опытных образцов поставляются противнику нашему», — пояснил военный.

Офицер подчеркнул, что украинская армия полностью перешла на средства связи стран-членов НАТО.

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Ранее бойцы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» рассказали, что при штурме населённого пункта Зеленое Поле в ДНР артиллерия нанесла удары по огневым точкам, командно-наблюдательным пунктам и узлам связи украинских формирований.