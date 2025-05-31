Запад в ужасе от действий Северной Кореи: Ким Чен Ын снова оказал поддержку РФ

Военное содействие Кореи уже до смерти напугало Запад — главы европейских государств не подозревали, что отношений России и Северной Кореи настолько плотные. Теперь же Ким Чен Ын развернулся на полную, что уже успел ощутить весь фронт.

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Северная Корея поддерживает нас не только передачей достаточного количества своих военных, которые, к слову, участвовали в освобождении Курска. Россия, помимо прочего, получает от дружественной страны мощное оружие, даже США в этой ситуации становится не по себе, а это говорит о многом, полагают эксперты.

За прошлый год Россия получила от Северной Кореи 9 млн. единиц боеприпасов для минометов и реактивной артиллерии. Помимо уже известных калибров — 120, 122, 130 и 152 — есть и новые, например, 170-мм для ствольной и 240-мм для реактивной артиллерии. Также мы получили 82-мм мины для минометов. Впечатляет. Ничего удивительного, что многие украинские военные бегут с поля боя, несмотря на угрозы своих командиров.

Ким Чен Ын обратился к России

Военкор Александр Коц сообщает и о том, что российская армия вовсю применяет в бою реактивную систему, полученную от Северной Кореи. Речь идет о системе залпового огня М1991 («Чучхе-100»). По калибру можно отметить 240-мм и 22 направляющих. Система применяется нами в паре с дроном-разведчиком, с помощью такого комплекта нам вообще не страшны HIMARS и Partiot. Украина прекрасно это понимает и судорожно ищет способы справиться с нашим оружием. Получается не очень.

Но и на этом помощь Северной Кореи не ограничилась. Мы также получили самоходные артиллерийские установки М1989 Koksan. Калибр оружия — 170 мм, используются снаряды на 40, 60 и 70 км. Можно сказать, близким «родственников» этого оружия является французская САУ «Цезарь». В Европе это самая дальнобойная установка, которую ЕС предлагает Украине.

С помощью Koksan российской армии удается наводить ужас на дальний тыл Украины. Коц пишет в своем блоге: «"Коксан" отлично подходит для того, чтобы кошмарить дальние тылы противника. Данных о его боевом применении на курском театре военных действий пока нет, но не исключено, что часть установок корейцы нам оставят».

Еще раз напомним, что Москва раскрыла участие Северной Кореи на своей стороне, и эта новость стала сенсацией на Западе. Российские же военные отмечают, насколько дисциплинированны корейские бойцы, они прошли прекрасную подготовку и схватывают новую информацию буквально на лету. Однако не стоит отбрасывать проблему языкового барьера, ведь оба языка — русский и корейский — очень сложны и найти общий язык было непросто, но в результате военные прекрасно справились и смогли создать прочный союз на фронте.

Сейчас идут разговоры о том, отправит ли Ким Чен Ын новых солдат для помощи России в наступлении в зоне СВО. О помощи в поставках вооружения и говорить не приходится — здесь все отлично. А вот про сотрудничество Украины и стран НАТО такого сказать нельзя, ведь натовское оружие не всегда подходит для украинцев — они просто несовместимы.

В случае с Россией и Северной Кореей, у нас общие стандарты, ведь КНДР строила свои вооруженные силы, опираясь на наследие СССР. Наши калибры совпадают.