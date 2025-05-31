Раскрыты планы на британский авианосец в украинском конфликте

Великобритания раскрыла планы на применение авианосца HMS Prince of Wales в украинском конфликте. Об этом рассказал начальник штаба обороны королевских ВС Тони Радакин, чьи слова приводит РИА Новости.

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Адмирал заявил, что британские власти не планируют использовать авианосец в российско-украинском конфликте.

«У нас нет ожиданий, что конфликт вдруг выльется в нечто, что может заставить нас задействовать авианосец», — отметил Радакин на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который сейчас проходит в Сингапуре.

Радакин высказался на эту тему после того, как в прессе начали появляться новости о том, что США якобы недовольны решением Лондона отправить HMS Prince of Wales в Индо-Тихоокеанский регион.

В апреле представители Великобритании и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину.