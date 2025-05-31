Германия, как отмечает Military Watch Magazine, впервые со времен нацистской эпохи отправила свои вооруженные подразделения базироваться в другую страну.

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«Немецкая армия, сформировав 45-ю танковую бригаду в Вильнюсе, начала первое постоянное развертывание подразделений на иностранной территории», — говорится в материале. «Со времен нацисткой Германии», - подчеркнули авторы.

В декабре 2023 года министры обороны Литвы и ФРГ Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Немецкая бригада на полигоне Руднинкай к указанному времени должна достичь полной оперативной готовности. Переброска основных соединений началась в этом году.

Ожидается, что в Литву прибудут пять тысяч немецких военных вместе с семьями. Германия, согласно официальным данным, собирается разместить тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами, а также подразделениями боевой поддержки и снабжения.