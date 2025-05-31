Первые кадры работы российского боевого лазера в зоне СВО опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Журналисты отметили, что наблюдали за работой расчета лазера на базе мобильной группы ПВО из состава отряда спецназа ВС РФ «Кочевник».

На кадрах боец сидит внутри специально оборудованного, замаскированного автомобиля и переключает тумблеры. На фоне его действий из верхней части машины выдвигается установка с линзами.

На следующих кадрах лазер прожигает отверстия в толстом стальном листе. Затем показан разделенный на сектора экран, в разных частях которого идет стрельба лазером по беспилотнику.

В последней части ролика показан корпус сбитого дрона, в котором заметны обугленные дыры — результат воздействия лазера.

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Эксперты заметили, что армия США активно применяет на Ближнем Востоке лазерную систему LOCUST мощностью 20 кВт с апертурой 15 см, предназначенную для борьбы с БПЛА.

По их оценке, такие системы сложно использовать на передовой. Они хорошо справляются с квадрокоптерами и более крупными беспилотниками, но не в состоянии противостоять быстрым FPV-дронам.

Отставание в области лазерных технологий может оказаться фатальным, констатировали аналитики.