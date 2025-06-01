Армия России освободила населенный пункт Алексеевка в Сумской области.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области, — говорится в Telegram-канале ведомства.

28 мая бойцы ВС РФ освободили населенные пункт Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Спустя два дня российские бойцы освободили Кондрашовку в Харьковской области.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты ВС РФ успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также стало известно, что ВС РФ 23 мая нанесли массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

Российские войска освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой Народной Республике. Так, в Минобороны заявили, что российские военные из группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Водолаги в Сумской области в ходе наступательных действий.