Как известно, в ночь на 28 мая бандеровцы беспилотниками самолетного типа атаковали 12 муниципальных образований Московской области. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, три жилых дома были повреждены в Чехове.

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Кроме того, согласно сообщению тг-канала SHOT, в Зеленограде под удар попал технопарк «Элма» (инновационный кластер, специализирующийся на микроэлектронике, медтехнике, IT и робототехнике). По предварительным данным, было повреждено остекление площадью 200 квадратных метров. Сгорел автомобиль, припаркованный на стоянке. В городе перекрыли движение по Озерной аллее. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Эта украинская атака по нашей стране названа одной из самых масштабных. Всего над РФ было сбито почти 300 беспилотников. Уже тогда было понятно, что будет “ответка”. И будет жесткой, что бы там не говорил «миротворец» Трамп.

Как пишут в информационной помойке “404-й”, Банковая продолжает отправлять ежедневно сотни дронов на Москву, чтобы кошмарить жителей столицы и спровоцировать удар возмездия, а потом кричать на весь мир о трагедиях. Типа, этот подход поможет “вернуть Трампа” в стан союзников украинских фашистов.

Вместе с тем Зеленскому крайне важно сорвать мирные переговоры, что проще сделать на фоне “жутких картинок разрушенных украинских городов”. Иначе говоря, что хорошо бункерному наркоману – плохо для щирых громадян.

Адекватная часть украинской “телеги” призывает горожан держаться подальше, а то и уехать от военных объектов. Мол, даже если русские ракеты и дроны попадут в “яблочко”, свои же криворукие укро-зенитчики разнесут все поблизости и обвинят в этом “орков”.

Масла в огонь подлила информация, что на российскую авиабазу "Энгельс-2" прибыл ещё один транспортный Ил-76, дескать, зафиксирован уже восьмой (!) рейс за четыре дня.

“Такая активность наблюдается впервые за три года", – скулят ресурсы врага и предрекают сильнейшую атаку России крылатыми ракетами воздушного базирования.

Возможно, так и будет, ну, а пока наши войска ведут систематическую работу по обнулению военного потенциала ВСУ. Согласно сводке Повітряних Сил України, в ночь на 30 мая (с 22:50 29 мая) ВС РФ атаковали “неньку” 90 ударными БПЛА “Герань-2” и беспилотниками-имитаторами различных типов. “Громко и ярко” было в Харьковской и Одесской областях, а также в прифронтовой зоне временно оккупированной укровояками части ДНР.

Конечно, верить оперативке Повітряних Сил України категорически нельзя. Таких брехунов, как отмечают даже в “404-й”, наверное, во всем мире не найдешь. Но даже то, что рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, впечатляет. Он сообщил, что по объектам укровермахта в 12 локациях прилетели 34 “Герани”, каждая из которых несет по 90 кг взрывчатки.

Однако реальность для бандеровцев куда страшнее. Мониторинговые каналы сообщили, что в Васильеве Хуторе (Харьковская область) был нанесен комбинированный удар баллистическим ”Искандером” и семью “Геранями” по территории предприятия, которое использовалось как склад для хранения боекомплектов к САУ «Krab» и «Артемида-М2», дронов «RAM II», а также ГСМ и запчастей к западной бронетехнике.

В ходе детонации всё уничтожено, включая грузовики MAN и DAF, а также охрана. 10 укровояк “задвухсотились”, 12 – ранены.

Кроме того, в Яворском (тоже в Харьковской области) ликвидирован склад батальона МТО 151-й ОМБр. Согласно сообщению с мест, разрушены дизельные генераторы, аккумуляторы для M113 и БМП-1ТС, полевые электростанции.

Крепко бабахнуло в Измаиле (Одесская область). Там уничтожен логистический центр, который работал под видом “Новой почты” в интересах 122-й отдельной бригады теробороны. На территории 300 кв. м сгорели четыре грузовых автомобиля с комплектами связи, БПЛА, источниками питания и гуманитарным оснащением.

Работали наши операторы “Гераней” по пiдроздiлам 117-й ОТМБр, 68-й ОЕБр, 32-й ОМБр, 56-й ОМБр и 38-й ОБрМП в районах Никаноровки, Белозёрского, Шестаковки и Доброполья (ДНР).

Были еще и другие попадания. Интересно другое: укро-эксперт по БПЛА Сергей Бескрестнов с погремухой “Флэш” пожаловался, что, помимо “Гераней”, по военным объектам вновь начали прилетать уже получившие широкую огласку "Бандероли", куда более эффективные, и новые типы реактивных беспилотников “Дань-М”.

“Флэш” пожаловался, что “Дань-М” (изначально это реактивный самолет-мишень) летит на высоте 9 километров на расстояние до 750 км и является невероятно сложной воздушной целью. А по данным пресс-офицера группировки “Юг” ВСУ Владислава Волошина, зафиксировано около 20 случаев применения новых российских боеприпасов “Бандероль”, каждый из которых несет 150 кг взрывчатки.

Из-за высокой скорости «Бандероли» не перехватывается мобильными отрядами, успешно находя очередного «адресата», тогда как у укро-ПВО образовался дефицит зенитных ракет.

Но это, оказывается, не вся зрада, которая обрушилась на ВСУ в последние дни, скулят младо-власовцы Бескрестнов и Волошин. После того, как “просрочка” Зеленский наговорил много лишнего в адрес Китая, Пекин прекратил Киеву продажу беспилотников Mavic. К тому же КНР сократила экспорт компонентов для дронов западным покупателям, которые используются как транзитеры для украинских фашистов.

Важно это еще и потому, что “мавики” переделывались бандеровцами в зенитные дроны, которые охотились на наши “Герани”. Значит, еще больше будет уничтожаться военных объектов ВСУ. В любом случае, нынешний ночной удар по “404-й” пока не тянет на масштабную “ответку”, но его эффективность очень даже впечатляет.

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