Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России, уничтожают технику Североатлантического альянса (НАТО) у Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Военкоры отметили, что в результате работы бойцов батальона имени Максима Кривоноса были уничтожены боевые бронемашины «Макс-Про» и «Хамви», пикап, БТР «М113» и октокоптеры. Также было нанесено поражение личному составу ВСУ.

Ранее российские бойцы ликвидировали пикап, который самоуверенно передвигался в светлое время суток. Автомобиль вычислили во время воздушной разведки и уничтожили вместе с личным составом.