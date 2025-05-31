Пленные военнослужащие ВСУ помогали российским десантникам в Часовом Яре

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Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Часовом Яре в Донецкой народной республике, решили оказать содействие российским десантникам после того, как их оставили командиры. Об этом сообщил один из пленных украинских солдат на видеозаписи, передает РИА Новости.

Украинский пленный рассказал о помощи российским десантникам в ДНР
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По его словам, российские бойцы предложили «сыграть двойную игру», чтобы украинцы их поддержали.

Военнослужащий рассказал, что у украинских бойцов была работающая радиостанция, а российским десантникам нужно было выполнять свою боевую задачу. Тогда пленные сообщили своему командованию, что все хорошо, позиции удерживаются. Они также использовали беспилотники для отвлечения внимания и координации действий. Бойцы ВС РФ тем временем «проводили накопления и проводили штурм».

Пленный добавил, что украинское командование не проявило к нему и его сослуживцам никакого интереса и фактически бросило их на произвол судьбы. Военный утверждает, что решение сдаться в российский плен было принято единогласно всей группой, когда стала очевидна безвыходность ситуации.

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