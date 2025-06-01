Позиции 103-й бригады теробороны украинских войск не были подготовлены качественно из-за хищения денежных средств, которые Львовская областная военная администрация выделила в Сумской области.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российское силовое ведомство.

«Выделенные на оборону 3 млрд гривен были в основном разворованы», — указал источник.

Ранее российская армия взяла под контроль населённый пункт Водолаги в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В областной военной администрации Сумской области назвали сложной ситуацию в регионе.

28 мая российские войска освободили населённый пункт Константиновка в Сумской области.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские войска продвигаются на широком участке фронта в Сумской области, расширяя буферную зону у Курской области, несмотря на сопротивление противника.