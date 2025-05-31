Описана тактика российских военных в приграничье Сумской области

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС описал тактику российских военных в Юнаковке на границе Сумской области. По его словам, ВС РФ неоднократно заходили в населенный пункт, проводя маневренные действия и разведку боем.

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Таким образом усиливалось давление на украинскую группировку. Марочко пояснил, что если бы бойцы зашли в Юнаковку в первый раз и сразу закрепились там, они могли бы потерять много личного состава.

«А в данном случае мы как раз выявляли огневые точки противника, фортификационные сооружения, скрытые огневые точки и потом их попросту уничтожали», — пояснил эксперт, назвав подобную тактику командования обоснованной.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России закрепились на восточной окраине села Юнаковка в Сумской области. Таким образом российские подразделения перекрыли под Сумами снабжение ВСУ.