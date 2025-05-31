Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Lenta.ru

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью телеканалу «Царьград» призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу.

Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной военную реформу
© globallookpress.com

Он рассказал, что Киев передал контроль над снабжением на уровень подразделений. Таким образом, командиры сами закупают форму, бензин, средства радиоэлектронной борьбы для бойцов у разных производителей.

Эту задачу забрали у чиновников, фактически отрезав их от военного бюджета, уточнил Царев.

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«Забрать у чиновника бюджет, который он распределяет, и отдать вниз, его подчиненным, — это вообще задача архисложная», — добавил он.

Экс-депутат выразил мнение, что украинский фронт рухнул бы, если бы эта реформа не была проведена.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск.

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