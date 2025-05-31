Пентагон выделит средства на разработку нового стратегического оружия

Пентагон принял решение выделить $1 млрд на разработку оружия «Быстрого глобального удара». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр контактов подрядчиков.

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«Компания Lockheed Martin Space (г. Литлтон, штат Колорадо) получает право на модификацию к существующему контракту без указания фиксированной цены по схеме «возмещение затрат + стимулирующее вознаграждение» и «возмещение затрат + фиксированное вознаграждение» с предельной суммой в размере 1 002 700 000 долларов США», — указано в реестре.

Уточняется, что работы по этому контракту планируется завершить 31 августа 2028 года. За это время предполагается, что в США будет разработано высокоточное неядерное оружие, способное достичь любую цель в мире всего за один час.

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До этого газета The Guardian сообщила, что система противоракетной обороны «Золотой купол», которая будет включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет завершена к концу президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее в Кремле отреагировали на запуск американского проекта ПРО «Золотой купол».