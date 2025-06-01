Украинское военное командование обеспокоенно состоянием оборонительных сооружений в Харьковской и Сумской областях на фоне успешного продвижения российских войск.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел экстренное оперативное совещание для анализа ситуации. Об этом эксперт рассказал агентству ТАСС.

Как стало известно, многие фортификационные сооружения, возведенные гражданско-военными администрациями, оказались малоэффективными и не соответствовали военным требованиям. Эти недостатки стали особенно очевидными при отражении российского наступления, что привело к ухудшению оперативной обстановки для украинских войск.

Эксперт отметил, что непрофессиональный подход к строительству оборонительных рубежей теперь создает серьезные проблемы для военного руководства Украины. Российские подразделения продолжают развивать наступление на данных направлениях, используя слабые места в украинской обороне.

Ранее сообщалось, что военно-морские учения России пройдут в Балтийском море одновременно с войсками стран НАТО, что может привести к провокациям.