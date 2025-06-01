Бойцы ВС РФ сформировали несколько огневых мешков под Красноармейском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в "огневые мешки", сформированные российскими военными у Красноармейска (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо формирования огневых мешков под Красноармейском - там, по моим подсчетам, может оказаться порядка бригады украинских боевиков", - сказал он.

По его словам, сейчас украинские бригады имеют в лучшем случае половину личного состава из-за катастрофической нехватки военных. Марочко заявил о положительной динамике продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ под Красноармейском, однако отметил, что для освобождения города нужно сделать еще очень многое. 29 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут постепенный охват города Красноармейска.

По его словам, при определенных обстоятельствах ВС РФ могут избежать уличных сражений во время операции по взятию населенного пункта. Также руководитель республики говорил, что начали готовить Красноармейск к уличным сражениям. В частности, украинские солдаты выстроили линию обороны города и вывезли из него все важные документы. Также они попытались максимально эвакуировать детей как с согласия, так и без согласия родителей.