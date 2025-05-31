Пленный ВСУ призвал Зеленского остановить войну

Пленный ВСУ из Одесской области Валерий Василькин призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить войну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе "спасибо", у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну», — сказал Василькин.

Боец сообщил, что его принудительно мобилизовали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов). Его отправили служить в Дзержинск (украинское название — Торецк), где он был взят в плен бойцами «Южной» группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР.

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Ранее украинский боец Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими солдатами, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства. Военнослужащий лично связался с военными через специальный бот, чтобы сдаться в плен.