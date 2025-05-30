В Британии заявили об отсталости западных ВС

Конфликт на Украине выявил отсталость системы управления вооруженными силами стран Запада. Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, передает Business Insider.

Выступая на встрече с представителями более 100 производителей БПЛА, он указал, что конфликт на Украине выявил «отсталые методы управления ВС на Западе» на фоне развития беспилотников и других новых технологий.

«То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», — добавил Поллард.

По его словам, развитие дронов привело к «тектоническому сдвигу» в области ведения войны и в настоящее время технологии БПЛА преодолевают новый рубеж каждые несколько недель. На этом фоне Поллард призвал не застревать в устаревшем мышлении и «обеспечивать Украину новыми технологиями».