Украина начала выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии

Украинский концерн «Укроборонпром» приступил к выпуску компонентов штурмовой винтовки BREN 2 по лицензии чешского производителя оружия Česká zbrojovka. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на представителя чешской компании Радека Хауэрланда.

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По его словам, на первом этапе украинская сторона занимается сборкой и производством мелких деталей, в дальнейшем планируется полная передача технологии и развертывание полноценного серийного производства на территории Украины.

Хауэрланд отметил, что выпуск винтовки в полном объеме представляет собой сложный процесс, особенно из-за специфики используемых технологий.

Чешский менеджер выразил уверенность, что украинский завод способен наладить полный цикл производства за несколько месяцев, однако точные сроки будут зависеть от поэтапного освоения производства — от простых компонентов к более сложным. В перспективе, по его оценке, мощности предприятия позволят выпускать десятки тысяч винтовок ежегодно, передает «Радиоточка НСН».