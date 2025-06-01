На Украине с 1 июня началась мобилизация внутренних переселенцев

На Украине с 1 июня вступило в силу законодательство, согласно которому в ВСУ начнут мобилизовывать внутренне перемещенных лиц мужского пола с 25 лет.

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В украинском парламенте ранее приводили данные о том, что в стране зарегистрировано около 5 милн внутренне перемещенных лиц, однако не уточняли, сколько из них мужчин призывного возраста.

Мужчины, из числа внутренних переселенцев, должны встать на учет в ТЦК по месту временной регистрации, даже в случае утраты документов.