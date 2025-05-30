Старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center Эмма Эшфорд заявила, что страны Запада не смогут значительно изменить ход боевых действий на Украине.

По мнению автора издания, западные партнеры Киева обладают ограниченными возможностями, которых недостаточно для существенного влияния на ход боевых действий. Как уточнила Эшфорд, для того чтобы достигнуть всех заявленных целей, странам Запада потребуется много времени — но даже в этом случае они не окажут немедленного воздействия на конфликт.

«Европейские страны намерены восполнить дефицит поставок для Украины из США, но сталкиваются с проблемами в быстрой закупке необходимого оружия по разумной цене», — считает она.

Ранее в Канаде раскрыли планы по помощи Украине.