Народный депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) обязаны ежедневно обеспечивать призыв 12 человек. По его словам, мобилизация граждан Украины ведётся активно. Под её действие попадают даже курьеры доставки, которых специально вызывают сотрудники ТЦК для вручения повесток.

Камельчук отметил, что такая ситуация свидетельствует о недоработках в системе рекрутинговых центров.

"Они выполняют колоссальный объём работы, но этих усилий всё равно недостаточно", – заявил нардеп.

Эти комментарии прозвучали на фоне продолжающейся мобилизации, которая вызывает всё больше вопросов у гражданского общества Украины. Критики указывают на избыточно жёсткие методы призыва. Ситуация остаётся напряжённой.