Снайпер из Армении Армен Балян решил потратить в России заработанные наемничеством в ВСУ 30 тысяч долларов. Для этого он приехал в Москву, рассказали в Генпрокуратуре РФ. Об этом пишет «Лента.ру».

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По данным издания, в аэропорту Домодедово в октябре 2024 года задержали украинского наемника при попытке въезда в страну. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Следователи выяснили все обстоятельства его карьеры в ВСУ. 60-летний гражданин Армении попал на Украину осенью 2022 года через Молдавию и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны.

Он успел за год побывать стрелком и старшим разведчиком-снайпером, а затем, получив несколько ранений, дезертировал.

На родине Баляна привлекли к уголовной ответственности, после чего он решил отправиться в РФ. За наемничество против Российской армии его ждет суд.

Ранее гражданин Бельгии Жак Мартин, который был наемником ВСУ, заявил, что в начале специальной военной операции погибло более сотни иностранных наемников, воевавших на стороне укронацистов.